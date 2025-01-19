Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ uyarısı-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin kuzey ve doğu bölgelerinde etkili olacak hava olaylarına ilişkin son tahminlerini paylaştı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur (21-75 kg/m²), Trabzon'un batısı, Giresun'un doğusu ile Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) bekleniyor. Bu yağışların ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, tipi ve çığ gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor.

Çığ Tehlikesi ve Don Uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği bildirildi.

Vatandaşlara Uyarılar

Meteoroloji, kuvvetli yağış, don, buzlanma, fırtına ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle önlem alınması gerektiği vurgulandı.