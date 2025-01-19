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Bir haftada 2 milyon 922 bin 854 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9-16 Ocak tarihleri arasında 2.9 milyon aracın denetlendiğini ve 474 bin 456 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Ayrıca, şehirlerarası yolcu taşımacılığında 2024 yılında 592 otobüs ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 08:46, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 08:39
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Bir haftada 2 milyon 922 bin 854 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 9-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Bu süreçte toplam 2 milyon 922 bin 854 araç denetlenirken, çeşitli ihlaller nedeniyle 474 bin 456 araca ve sürücüye işlem yapıldı.

En Çok İşlem Yapılan İhlaller

  • Hız İhlali: 112 bin 899 sürücüye ceza kesildi.
  • Araç Muayenesi Eksikliği: 23 bin 699 araç periyodik muayenesini yaptırmadığı için işlem gördü.
  • Emniyet Kemeri İhlali: 23 bin 95 sürücü emniyet kemeri kullanmadı.
  • Sürücü Belgesiz Araç Kullanımı: 13 bin 391 sürücü belgesiz araç kullandı.
  • Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Eksikliği: 7 bin 474 araca işlem yapıldı.

Ayrıca, mevzuata aykırı şekilde ışıklı veya sesli uyarı cihazı (çakar) kullanan 52 sürücüye işlem uygulandı.

Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığına Yakın Takip

Bakan Yerlikaya, 2024 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerle ilgili de önemli veriler paylaştı. Bu kapsamda:

  • Denetlenen Otobüs Sayısı: 2 milyon 376 bin 21.
  • İşlem Yapılan Sürücü/Araba Sayısı: 447 bin 978.
  • Kazalar: Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 592 otobüs, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karıştı.

Trafik Güvenliği İçin Denetimler Sürecek

Bakan Yerlikaya, denetimlerin trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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