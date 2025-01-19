Meclis'in 2024 karnesi: 23 kanun çıkarıldı, 5 komisyon kuruldu

TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo'nun, 2024 yılı içerisinde TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifleri, yazılı soru önergeleri ve Meclis araştırması önergelerine ilişkin yazılı soru önergelerini cevapladı. TBMM'de geçen yıl temsil edilen 15 siyasi parti tarafından toplam 946 kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Kanun tekliflerinden 898'i ilgili komisyona sevk edilirken, 23'ü TBMM'de kabul edilerek yasalaştı; 17'si genel kurul ya da komisyon gündemine alındı, ikisi geri çekildi, altısı ise iade edildi.

Meclis Başkanlığına geçen sene en çok kanun teklifi sırasıyla CHP, DEM Parti, DEVA Partisi, AK Parti, İyi Parti ve Saadet Partisi milletvekilleri tarafından verildi. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler tarafından verilen Meclis araştırması açılması yönündeki 1384 önergeden 1.356'sı gündeme alındı; 28'si ise genel kurulda kabul edilerek beş Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına karar verildi. Milletvekillerince TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların cevaplaması talebiyle 13 bin 347 yazılı soru önergesi verildi.