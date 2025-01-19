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Gazze'de ateşkes belirsizliği sona erdi

İsrail, Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması sonrası Gazze'de ateşkesin TSİ 12:15'te başlayacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 12:10, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 12:47
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine yönelik topçu saldırısında da 4 kişi öldü.

İsrail ordusunun ayrıca Refah kenti ile Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü

Söz konusu saldırılarda en az 25 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Refah'ta evlerine dönmeye çalışan çok sayıda Filistinli de İsrail ordusunun saldırıları sonucu yaralandı.

Han Yunus ve Refah kentleri de İsrail'in topçu bombardımanına tanık oluyor.

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, daha sonra geçtiği haberinde, Hamas'ın bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini arabuluculara teslim ettiğini duyurdu.

İsrail, Gazze'de ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurdu

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması sonrası Gazze'de ateşkesin TSİ 12.15'te başladığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi sınırına düzenlediği propaganda turları da devam etti.

Ateşkes devreye girmeden önce çok sayıda İsrailli, Gazze Şeridi sınırına gelerek İsrail'in düzenlediği hava saldırılarını izledi. Bazı İsrailliler, hava saldırıları üzerine sevinç gösterisinde bulundu.

Ateşkesin devreye girmesinin ardından, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), kısa bir süre Gazze Şeridi'nde uçmaya devam etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yerel saatle sabah 8.30'da (TSİ 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin Hamas'ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar başlamayacağı talimatını İsrail ordusuna ilettiği bildirilmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakacağı 3 kadın esirin isimlerini açıklamasının ardından İsrail de bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli kadın esirin isim listesini teslim aldığını duyurmuştu.

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