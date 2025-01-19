'Asker eğlencesi' dediler, sokağı ringe çevirdiler
Bursa'da asker eğlencesi sonrası 2 grup sokak ortasında birbirine girdi. Sokağı ringe çeviren gençlerin kavgası, saniye saniye amatör kamerayla kaydedildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 09:56, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 10:05
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi sonrası iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya döndü. Sokağın ringe döndüğü anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.