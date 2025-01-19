'Asker eğlencesi' dediler, sokağı ringe çevirdiler

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi sonrası iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya döndü. Sokağın ringe döndüğü anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

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