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Turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 10:12, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 12:42
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Turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 07 BIN 111 plakalı minibüs ile 42 Y 5545 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Akçabelen Mahallesi'ndeki yol ayrımında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki Eyüp Eyi'nin (40) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobildeki Mehmet Eyi (17) ve Ferhat T. ile minibüsteki 5 turist, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ölen Eyüp Eyi'nin oğlu olduğu öğrenilen Mehmet Eyi, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı Ferhat T. de Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Turistlerin bulunduğu minibüsün Kapadokya'dan Antalya'ya gittiği öğrenildi.

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