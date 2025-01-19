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Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira doğal gaz tüketim desteği ödemesi yapılacağını açıkladı. Başvurular e-Devlet üzerinden devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 18:38, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 18:38
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Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında yeni yılın ilk ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Göktaş, 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti.

Destek programının 2022 yılında uygulanmaya başlandığını hatırlatan Göktaş, ihtiyaç sahiplerinin başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceğini söyledi. Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından incelendikten sonra onaylanıyor ve ödemeler gerçekleştiriliyor.

Destek Tutarları ve Başvuru Şartları

  • Destek tutarları, illere göre değişiklik göstererek 188 lira ile 438 lira arasında değişiyor.
  • Başvuru için şu şartlar gerekiyor:
    • Türk vatandaşı olmak.
    • Doğal gaz arzı sağlanan bir ilçe veya beldede ikamet etmek.
    • İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması.
    • Mesken türü aboneliklere ait doğalgaz faturasının olması.
    • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hak sahipliği kararının verilmesi.

Destek Ödemeleri PTT Üzerinden

Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, mesken türü aboneliklerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz ederek ödemelerini alabilecek.

2024 Yılı Genel Rakamlar

Bakan Göktaş, 2024 yılı içerisinde 705 bin 315 hak sahibine toplam 1,4 milyar lira doğal gaz tüketim desteği sağlandığını da açıkladı.

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