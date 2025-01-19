Tanık cezaevindeki sanığa evlilik teklif etti

Yol çalışmasındaki ihmale belediye tazminat ödeyecek
Yol çalışmasındaki ihmale belediye tazminat ödeyecek
Gazze'de ateşkes belirsizliği sona erdi
Gazze'de ateşkes belirsizliği sona erdi
Bakan Tekin'den özel okul ücreti ve öğretmen maaşı açıklaması
Bakan Tekin'den özel okul ücreti ve öğretmen maaşı açıklaması
KDK'dan kurum değiştiren sözleşmeli ile ilgili 'izin' kararı
KDK'dan kurum değiştiren sözleşmeli ile ilgili 'izin' kararı
120 binden fazla sosyal medya hesabı 'siber devriye'ye yakalandı
120 binden fazla sosyal medya hesabı 'siber devriye'ye yakalandı
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
Devletten satılık 'ikinci el' araç
Devletten satılık 'ikinci el' araç
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
TBMM'de ilk gündem 'emekli': Zam farkları şubatta hesapta
TBMM'de ilk gündem 'emekli': Zam farkları şubatta hesapta
AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor
AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor
Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş
Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş
Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız
Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız
Izgara köfteye kanatlı et, Kayseri mantısına sakatat kattılar
Izgara köfteye kanatlı et, Kayseri mantısına sakatat kattılar
Bakan Kacır: Ay'a erişmeye hedefliyoruz
Bakan Kacır: Ay'a erişmeye hedefliyoruz
Erdoğan: Bölücü terör örgütü öyle ya da böyle bertaraf edilecek
Erdoğan: Bölücü terör örgütü öyle ya da böyle bertaraf edilecek
Avrupa Komisyonu'ndan Türk yükseköğretim sistemine tam not
Avrupa Komisyonu'ndan Türk yükseköğretim sistemine tam not
'Yenidoğan çetesi' davasında yeni gelişme
'Yenidoğan çetesi' davasında yeni gelişme
Gömlekten sonra sırt çantası da toplatılıyor!
Gömlekten sonra sırt çantası da toplatılıyor!
Konut kredisi öncesi fırsatçılar harekete geçti
Konut kredisi öncesi fırsatçılar harekete geçti
Bakan Tekin: Öğrencilerin yüzde 80'i bundan şikayetçi
Bakan Tekin: Öğrencilerin yüzde 80'i bundan şikayetçi
TBMM geçen yıl 23 kanun çıkardı
TBMM geçen yıl 23 kanun çıkardı
Trafik ışıklarına yeni bir renk geliyor: İşte anlamı
Trafik ışıklarına yeni bir renk geliyor: İşte anlamı
Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
MTV ödemeleri PTT'den de yapılabiliyor
MTV ödemeleri PTT'den de yapılabiliyor
23 ilde FETÖ operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı
23 ilde FETÖ operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı
Bakanlık açıkladı! 200 engelli memur alınacak
Bakanlık açıkladı! 200 engelli memur alınacak
Karahan: Sene sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesini hedefliyoruz
Karahan: Sene sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesini hedefliyoruz
Suriye ile serbest ticaret anlaşması yolda
Suriye ile serbest ticaret anlaşması yolda
Yeşil pasaport rekabette bize güç katar
Yeşil pasaport rekabette bize güç katar
O iki ülkede 'çifte vergilendirme' kalkıyor
O iki ülkede 'çifte vergilendirme' kalkıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tanık cezaevindeki sanığa evlilik teklif etti

Zonguldak'ta sevgilisi Tahir Güray Çakmak ile birlikte Mustafa Kurt'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Sevilay Kıral'ın (30) beklenen akıl sağlığı raporunda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Kıral'a başka suçtan tutuklu F.B. (37) cezaevinden mektupla evlilik teklif ederken, cinayetle ilgili Kurt ve Çakmak arasında geçenlerin ses ve görüntü kaydını mahkemeye sunacağını söyledi. Mahkeme heyeti, tanığa videoyu gelecek celseye kadar teslim etmesi için süre verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 10:31, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 10:56
Yazdır
Tanık cezaevindeki sanığa evlilik teklif etti

Olay, 23 Şubat 2023'te Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) görevli 4 çocuk babası Mustafa Kurt, aynı kurumda çalışan ve TTK'ye ait müstakil lojmanda kalan, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu 11 yıllık iş arkadaşı Sevilay Kıral'ın evine gitti. İddiaya göre; evde Kurt ile Kıral ve sevgilisi Tahir Güray Çakmak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kurt, ayağından ve sırtından bıçaklandı. Yardım çağırmak için dışarıya kaçmaya çalışan Mustafa Kurt, kanlar içerisinde yere yığıldı. Gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kurt, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Sevilay Kıral ve sevgilisi Güray Çakmak tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sevgililerin cinayetten önce plan yaptıkları, Kıral'ın cinayeti işlediği, Çakmak'ın da suça iştirak ettiği belirtilerek çift hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan Tahir Güray Çakmak, ilk duruşmada tahliye edildi.

SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ TAM RAPORU GELDİ

Davanın 6'ncı duruşmasında, taraf avukatları salonda hazır bulunurken, Sevilay Kıral SEGBİS ile bağlandı. Kıral'ın 3 duruşmadır Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı. Rapora göre, olay tarihinde Kıral'ın cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde karar verildi. Sevilay Kıral'ın avukatı, "Müvekkil olay anında alkol ile birlikte ilaç kullandığını söylüyor. Olay günü kullandığı ilaç ve alkolün etkisindeyken bu eylemi yapacak fiziksel gücü olup olmadığı konusunda inceleme istemiştik. Raporda bu hususta eksiklik var. Sadece ruhsal durumu açısından değerlendirilerek cezai ehliyet yönünden rapor düzenlenmiştir. Maktuldeki yaralanmalara göre bunu yapabilecek güçte olup olmadığı yönünde düzenlenmesini talep ederiz" dedi.

CEZAEVİNDE MEKTUPLA EVLİLİK TEKLİF ETMİŞ

Duruşmada, başka suçtan tutuklu bulunan F.B. tanık olarak dinlendi. Tanık F.B.'nin cezaevinde Kıral'a mektup yazarak evlilik teklif ettiği mektuplar mahkemeye sunuldu. Mektuplarda F.B.'nin "Senin için her şeyi yaparım, yan yana gelmeden sevdim, benimle evlenir misin?" dediği ifadeler duruşmada okundu.

Sevilay Kıral ile Tahir Güray Çakmak'ı, Mustafa Kurt'un öldürülmesinden 3-4 ay önce tanıdığını anlatan F.B., "Mustafa abi, Güray'ın Sevilay'a saplantılı olduğunu söylemişti. Ben de Güray'ı buldum, arabama aldım. Gelik Ayiçi Mahallesi'ne gittik. O esnada Sevilay'ı tam olarak tanımıyordum, Mustafa'dan dolayı biliyordum. Yolda giderken Güray'a Sevilay'la ne işi olduğunu sordum. Bana 'Seni yanıma kim gönderdi' dedi. Ben de Güray'ı dövdüm. Bende Güray'a ait bir video var. Bu videoyu mahkemeye ulaştıracağım. İzlediğinizde her şey açığa çıkacak" dedi.

Mahkeme başkanı, tanığa videonun içeriği sorunca tanık, "Elimdeki video Güray ve Mustafa'ya ilişkindir. Videonun bir kısmını size anlattım. Kalan kısmını size ulaşınca görürsünüz" diyerek cevapladı. Tanığa ısrarla video içeriği sorulunca 'Elinize ulaştığında izler, görürsünüz daha fazla konuşmak istemiyorum' cevabını verdi.

Mahkeme heyeti, tanığa videoyu gelecek celseye kadar teslim etmesi için süre verdi. Kıral'ın avukatının ölen kişideki yaraları açabilecek kuvvette olup olmadığına ilişkin yeniden rapor alınması talebi ise reddedildi. Duruşma, savcıya mütalaasını sunması için süre verilerek ertelendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber