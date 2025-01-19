Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
Şanlıurfa'nın Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinin karşısında yer alan Suruç ilçesine zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 11:05, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 11:21
PKK/YPG terör örgütünün kontrolünde yer alan Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kenti sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçene bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nden geçen askeri konvoy, sınıra hattına doğru ilerledi.