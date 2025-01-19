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120 binden fazla sosyal medya hesabı 'siber devriye'ye yakalandı

İçişleri Bakanlığınca 2024'te yürütülen "siber devriye" faaliyetleri sonucu, çeşitli suçlarla bağlantılı olduğu tespit edilen 120 bin 926 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 11:16, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 11:21
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120 binden fazla sosyal medya hesabı 'siber devriye'ye yakalandı

Sanal dünyada işlenen suçların artan çeşitliliği ve sayısı, internet kullanımının yaygınlaşması, dijital ortamda güvenliğin sağlanması için yeni önlemler alınmasını kaçınılmaz hale getirdi. Bu kapsamda, suç ve suçlularla mücadele için kapsamlı bir takip ve denetim sistemi geliştirilmesi önem kazandı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, bu kapsamda, "Türkiye'nin Huzuru" vizyonu doğrultusunda, sokakların yanı sıra sanal alemde de güvenliğin sağlanması ve internetin suçtan arındırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleriyle 7 gün 24 saat "siber devriye" faaliyeti gerçekleştiriyor.

Siber devriyeler, sosyal medya platformlarında anahtar kelimeler, semboller ve şüpheli hesapları izliyor, çevrim içi platformları, şifreli mesajlaşma ağlarını ve karanlık ağlardaki suç faaliyetlerini takip ediyor.

Ekiplerin, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasında siber ortamda yürüttüğü denetimlerde, 1524 kaçakçılık vakası ve 101 göçmen kaçakçılığı durumu ortaya çıkarıldı.

İnternette 54 bin 144 asayiş, 33 bin 207 terör, 14 bin 554 güvenlik suçu, 3 bin 517 siber suç ve 1604 narkotik suçu tespit edildi.

Bunların yanı sıra, farklı kategorilerde 12 bin 275 suç da kayıtlara geçti. Siber devriyeler tarafından suç işlendiği tespit edilen 120 bin 926 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı.

Geçen yıl işlenen siber suçlar

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan bilgilendirmelere göre, 2024'te, yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanımıyla "deepfake" içerikler, sahte ses ve görüntü kayıtlarıyla dolandırıcılık girişimleri arttı.

Vatandaşlar sahte internet siteleri, ilanlar ve manipüle edilmiş görsellerle yanıltılmaya çalışıldı. Alışveriş sitelerindeki sahte yorum ve beğenilerle ürünlerin ön plana çıkarılması da dolandırıcılık yöntemleri arasında yer aldı.

Sosyal medya platformlarında "mavi tık", "takipten çıkaranları görme" gibi vaatlerle hesap bilgileri çalındı ve bu hesaplar üzerinden dolandırıcılık, siber zorbalık gibi çeşitli suçlar işlendi.

Yasa dışı bahis sitelerinin kurulması ve teşvik edici paylaşımların yapılması da siber devriyelerin mücadele ettiği suçlar arasında yer aldı. Fidye yazılımlarla dosyalar şifrelenerek bilgisayarlar kullanılamaz hale getirildi ve kişisel bilgilerin ifşası tehdidiyle ödeme istendi.

"Ücretsiz tatil", "Hesap bilgileri paylaşarak kazanç" gibi vaatlerle hesap bilgileri çalınmaya çalışılırken, "uzaktan iş" vaadiyle asılsız mesajlar gönderildi, "Ödenmemiş HGS borcu" gibi oltalama mesajları da vatandaşları tuzağa düşürmek için kullanıldı.

Sahte teknik servis siteleri aracılığıyla kombi, beyaz eşya, klima gibi elektronik eşyaların tamir/bakım vaadiyle dolandırıcılık yapıldı.

Devlet kurumlarının logoları kullanılarak sosyal yardım adı altında kişisel bilgiler ele geçirilmeye çalışıldı, "e-Devlet onaylı sınavsız ehliyet" gibi yasa dışı tekliflerle vatandaşlar dolandırılmaya çalışıldı.

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