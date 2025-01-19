10 soruda '5G'nin merak edilenleri

1991'de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanışan Türkiye'de, internet kullanımı 1993'te, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi de 1994'te kullanılmaya başlandı.

Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçen Türkiye, 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisi sayesinde yeni imkanlara kavuştu.

Türkiye ile birlikte dünyanın bu dönemde kullanmaya başladığı her yere kesintisiz iletişim sağlamak için geliştirilen bu teknolojide hız ön plana çıkarken farklı hizmetler de önem kazandı.

- 10 soruda 5G

Yüksek veri hızı, yüksek sistem kapasitesi ve düşük gecikme süresiyle dikkati çeken 5G'ye ilişkin merak edilen 10 soru ve cevabı şöyle:

Soru 1: 5G nedir?

Yeni nesil kablosuz telefon teknolojisidir.

Soru 2: 5G ihalesini kim yapacak, ihaleye kimler katılabilecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 5G için ihale yapılacak. Türkiye'yi yeni teknolojiyle tanıştırmaya hazırlanan BTK, 5G için teknik ve yetkilendirme çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlayacak.

BTK tarafından yapılacak ihaleye ülkede hizmet veren tüm operatörler katılabilecek.

Soru 3: 5G için hangi frekanslar ihale edilecek?

Bu amaçla 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz'deki frekansları hazır hale getirildi.

Soru 4: 5G ne getirecek?

5G, sadece daha hızlı bir bağlantı değil, aynı zamanda daha akıllı, daha güvenilir ve daha kapsayıcı bir dijital ekosistemin temel taşı olacak.

İndirme hızlarını saniyede 10 gigabit hıza çıkaracak 5G, 4G'ye kıyasla daha yüksek radyo frekanslarını kullanacak.

Soru 5: 5G Türkiye'de kullanılıyor mu?

5G teknolojisi, Türkiye'de de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 noktada test amaçlı kullanılıyor.

Soru 6: 5G'nin 4,5G'den farkı nedir?

5G teknolojisiyle gerçek şebekelerde saniyede 4,7 gigabit hıza, laboratuvar ortamında ise saniyede 7,5 gigabit hıza ulaşıldı. Yani 5G, 4,5G'den yaklaşık 10 kat daha hızlı olacak.

Soru 7: 5G teknolojisinde yerli ürünler kullanılacak mı?

5G mobil haberleşme teknolojisi kapsamındaki ekipman ve teçhizatın yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçiler tarafından üretilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Soru 8: 5G nasıl aktif edilir?

Öncelikle 5G uyumlu cihaz ve 4,5G/5G uyumlu SIM karta sahip olunması, ardından 5G'ye kayıt olunması gerekiyor.

Soru 9: 5G'ye geçince telefonların ekranlarında hangi ifade yer alacak?

Telefon ekranlarında LTE yerine 5G ifadesi kullanılacak.

Soru 10: 5G ne zaman kullanıma sunulacak?

Bu yıl ihalesi yapılacak 5G, 2026'da hem vatandaşların hem de sanayinin hizmetine sunulacak.

- "Turkcell olarak 5G'ye geçiş için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık"

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'de 5G'nin yetkilendirme zamanı ve yöntemi hakkında ilgili kamu kurumlarının çalışmalarının sürdüğünü belirterek, tüm kurum ve kuruluşların bu konuyla ilgili gerekli tüm adımları kararlılıkla attığını söyledi.

Dünya GSM Birliğine göre bu yıl 2 milyar olan 5G bağlantı sayısının, 2030'da 5,5 milyara ulaşacağını aktaran Koç, "Beşinci nesil kablosuz ağ altyapısı olan 5G teknolojisi, yakın gelecekte eğitimden sağlığa, oyun endüstrisinden sanayiye kadar birçok sektörde önemli dönüşümler sağlayacak. 5G'nin sunacağı yüksek hızlar, kapasite ve verimlilik, ülkemizin teknoloji ekosistemine de katkılar sunacak." dedi.

- "LTE mobil baz istasyonlarımızla 5G'ye en hazır operatörüz"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da şirket olarak 5G'yi yalnızca teknoloji geçişi değil, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme misyonlarının önemli aşaması olarak gördüklerine işaret ederek, "Türk Telekom olarak rakipsiz fiber gücümüzle ve yüzde 53'ünü şimdiden fibere bağladığımız LTE mobil baz istasyonlarımızla 5G'ye en hazır operatörüz. Ülkemizi, mobil şebekelerde son teknolojiyi kullanan, kullanmakla da kalmayıp yerli 5G teknolojileri üreten ve bunları küresel pazarda kullandıran bir teknoloji üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

5G yatırımlarını çok önceden yapmaya başladıklarını bildiren Önal, "5G'ye geçer geçmez hayatımıza katacağı yenilikleri ve avantajları müşterilerimize anında sunabilecek durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yerlilik yükümlülüğü, yerli yatırımları artıracak"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy da 5G'nin, kullanıcı deneyimi açısından 4,5G'ye göre daha güçlü ve etkin alternatifler sunan bir teknoloji olduğuna dikkati çekerek, "Önceki teknolojilere göre daha yüksek veri hızları, yüksek cihaz yoğunluğu kapasitesi ve ultra düşük gecikme süresi sunuyor. " diye konuştu.

Daha yüksek bant genişlikleri kullanarak veri akışı için daha geniş alan açan 5G ile operatörlerin daha verimli olan yeni teknolojilere yatırım yapacağını vurgulayan Aksoy, "Yerlilik yükümlülüğünün üreticileri teşvik edecek bir mekanizmaya dönüştürülmesi yerli yatırımları artıracak." ifadelerini kullandı.