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Bakan Tekin'den özel okul ücreti ve öğretmen maaşı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul zamları ve özel okullardaki öğretmen maaşlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, özel okullardaki fahiş fiyat uygulamaları ve öğretmenlerin maaş sorunlarına karşı denetimlerin sıkı şekilde sürdüğünü vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 12:04, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 12:22
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Bakan Tekin'den özel okul ücreti ve öğretmen maaşı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sabah YouTube kanalında Ayşenur İdris'in konuğu olarak özel okullar ve eğitim sektörüyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Tekin, özel okulların fiyat politikaları, öğretmen maaşları ve velilerden talep edilen ek ücretlerle ilgili denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Özel Okul Ücretleri ve Denetimler

Türkiye genelinde 12 bin özel okul bulunduğunu ifade eden Tekin, fahiş fiyat uygulamalarının yalnızca sınırlı sayıda okulda görüldüğünü söyledi. Bakanlık olarak özel okulların enflasyon oranı artı yüzde 5 zam sınırına uymalarını sağladıklarını belirten Tekin, "Veliler, özel okullarla yaptıkları sözleşmelerde zam oranlarını önceden bilmektedir. Bu konuda denetim yetkimiz var ve şikayetleri titizlikle inceliyoruz," dedi.

Tekin, ayrıca özel okulların devlet tarafından ücretsiz sağlanan ders kitapları için velilerden ücret talep edemeyeceğini vurguladı. Ders kitapları dışında ek materyallerin satışında ise kayıt dışı işlemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Öğretmen Maaşları ve Şikayetler

Özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarına ilişkin denetimlerin devam ettiğini belirten Tekin, bazı okullarda öğretmenlerin maaşlarının resmi olarak ödendiği, ancak bir kısmının elden geri alındığı yönünde şikayetler aldıklarını ifade etti. Bu tür uygulamalara karşı kararlı olduklarını belirten Tekin, "Bu gibi durumlarda öğretmenlerimiz bize ulaşsın. Yaptırımlarımız ağır ve bu konuda çok hassasız," dedi.

Tekin, özel okulların büyük çoğunluğunun bakanlık politikalarına uygun hareket ettiğini, ancak öğretmen ve velilerin rahatsız olduğu durumlarda gerekli işlemleri yapacaklarını söyledi.

Velilere ve Öğretmenlere Çağrı

Bakan Tekin, velilere ve öğretmenlere seslenerek karşılaştıkları sorunları bildirmeleri çağrısında bulundu. "Velilerimizden ve öğretmenlerimizden gelen şikayetler, denetim süreçlerimizde çok önemli. Kimse bu konuda yalnız kalmayacak," dedi.

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