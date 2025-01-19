Yol çalışmasındaki ihmale belediye tazminat ödeyecek

Ankara'nın Sincan ilçesinde, 7 Temmuz 2023'te Buhara Caddesi'nden Sincan Yolu yönünde ilerleyen Yasin C., yol çalışması yapılan bir bölgede uyarı işareti bulunmayan ve üzerine beton dolu kova konulan çukura girerek kaza yaptı. Kazada, aracın alt takımları, motor ve diğer aksamları hasar gördü, hava yastığı açıldı ve araçta ciddi maddi hasar oluştu.

Sürücü Yasin C., kazanın Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) yeterli önlem almamasından kaynaklandığını belirterek, avukatı Ceren Atalay aracılığıyla Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Dilekçede, araçta oluşan değer kaybı, araç yoksunluğu, onarım masrafları ve çekici ücretinin tazmini talep edildi.

Belediye Asli Kusurlu Bulundu

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, yol bakım ve güvenlik sorumluluğunun ABB'ye ait olduğu, belediyenin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği vurgulandı. Raporda, ABB'nin yüzde 60 oranında asli kusurlu olduğu belirtildi.

Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporunu dikkate alarak, ABB'nin kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, Yasin C.'nin gerçek hasar tazminatı, araç değer kaybı, araç yoksunluk zararı ve çekici ücretini kapsayan toplam 110 bin 223 liranın ABB tarafından ödenmesine karar verdi.

"Belediyenin Hizmet Kusuru Kanıtlandı"

Kararı değerlendiren Yasin C.'nin avukatı Ceren Atalay, bilirkişi raporlarının, ABB'nin kusurlu olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Atalay, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen belediyenin, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı tarafımızca kanıtlanmıştır." dedi.