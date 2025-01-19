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İşverenler, 'Aday Havuz Sistemi' ile 82 bin işçiye ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eylül 2024'te hayata geçirilen İŞKUR'un Aday Havuz Sisteminden işverenlerin yaptıkları aramalar sonucu, iş arayan 82 bin 544 kişiyle iletişime geçildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 12:40, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 12:44
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İşverenler, 'Aday Havuz Sistemi' ile 82 bin işçiye ulaştı

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yılın eylül ayında hayata geçirdiğimiz Aday Havuz Sistemimiz ile iş arayan vatandaşlarımızın istihdam fırsatlarına kolay erişebilmelerini sağlıyor, işverenlerin ise ihtiyaç duyduğu nitelikli adaylara hızlıca ulaşabilmelerine imkan sunuyoruz.

Aday Havuz Sistemi sayesinde 6 bin 952 farklı işveren, toplam 23 bin 911 arama gerçekleştirdi. Bu sorgulamalar sonucunda 82 bin 544 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. İstihdamı destekleyici uygulamalarımız ile iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye devam edeceğiz."

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