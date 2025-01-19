Kalp krizi geçiren 41 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti

2 çocuk annesi Bilgen'in 16 yıllık öğretmen olduğu, cenazesinin ise Silifke'de toprağa verileceği belirtildi.

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