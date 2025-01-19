Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular

Ekonomi'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın önemli başlıkları arasında, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının son durumu yer alıyor. Türkiye'nin bu süreçteki diplomatik girişimleri ve bölgede barışın sağlanmasına yönelik olası yeni adımlar toplantıda ele alınacak.

Suriye'de Yeni Dönem Masada

Toplantının dikkat çeken diğer bir dış politika gündemi ise Suriye ile ilişkilerde yeni dönem olacak. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Savunma Bakanı Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ın Ankara ziyareti sonrası iki ülke arasında yapılan temaslar Kabine'de değerlendirilecek. Görüşmelerde, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli adımların atıldığı belirtiliyor.

Terörle Mücadeledeki Gelişmeler

Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları da Kabine'nin gündeminde olacak. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen operasyonların detayları masaya yatırılacak. "Terörsüz Türkiye" projesi kapsamında yapılan çalışmalar ve bu alandaki ilerlemeler de ele alınacak konular arasında.

Ekonomi Gündemi

Toplantıda, ekonomideki son gelişmeler ve atılacak adımlar da değerlendirilecek.