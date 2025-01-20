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Mızraplı Tanbur çalmak, akademik ilanda şart olur mu?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda Mızraplı Tanbur çalmak akademik ilanda şart olarak yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 09:42, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 09:44
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Mızraplı Tanbur çalmak, akademik ilanda şart olur mu?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2024 tarihinde ilan edilen Alaeddin Yavaşca Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Türk Müziği Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Müzik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. "Mızraplı Tanbur" çalgısını icra ediyor olmak. Yüksek lisans eğitiminden sonra belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 (üç) yıl yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak" şartı aranmıştır.

Bilindiği üzere, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemek amacıyla yürürlüğe konan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"e göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında uygulanacak giriş sınavı "Bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından, bilim alanı yabancı dille ilgili birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere atama yapılacak öğretim görevlisi kadrolarına başvuranlar için yapılacak SÖZLÜ SINAVI; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara başvuranlar için yapılacak YAZILI SINAVI; yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuranlar için yapılacak sözlü sınav ile sözlü sınav sonucu başarılı olanlar için senato kararı olması halinde yapılacak yazılı sınavı" şeklinde tanımlanmıştır.

Mezkür maddeden anlaşılacağı üzere, yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için giriş sınavları yazılı ve/veya sözlü olarak yapılmaktadır. Uygulamalı bir sınav yöntemi bulunmamaktadır.

Buna ilave olarak, konservatuvar ve resim gibi özel yetenek gerektiren alanlarda dahi istisna uygulanmamış, bu alanlara alınacak akademik kadrolarda sınavların yazılı olarak yapılması istenmiştir.

Bundan dolayı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda "Mızraplı Tanbur" çalmak şartının denetlenebilir bir şekilde uygulanması mümkün değildir.

Bu kapsamda, Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından Türk Müziği Bölümünde ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosu için belirlenen bu şartı tekrar gözden geçirmesinde fayda olduğu aşikardır.


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