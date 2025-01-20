Mızraplı Tanbur çalmak, akademik ilanda şart olur mu?
Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda Mızraplı Tanbur çalmak akademik ilanda şart olarak yer aldı.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından 31
Aralık 2024 tarihinde ilan edilen Alaeddin Yavaşca Devlet Konservatuvarı
Türk Müziği Bölümü Türk Müziği Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi kadrosunda;
"Müzik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. "Mızraplı Tanbur"
çalgısını icra ediyor olmak. Yüksek lisans eğitiminden sonra belgelendirmek
kaydıyla alanında en az 3 (üç) yıl yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine
sahip olmak" şartı aranmıştır.
Bilindiği üzere, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla
bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemek amacıyla yürürlüğe
konan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik"e göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi
alımlarında uygulanacak giriş sınavı "Bu Yönetmelikte belirtilen jüri
tarafından, bilim alanı yabancı dille ilgili birimlerdeki öğretim görevlisi
kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini
vermek üzere atama yapılacak öğretim görevlisi kadrolarına başvuranlar için
yapılacak SÖZLÜ SINAVI; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara başvuranlar
için yapılacak YAZILI SINAVI; yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki
öğretim görevlisi kadrolarına başvuranlar için yapılacak sözlü sınav ile sözlü
sınav sonucu başarılı olanlar için senato kararı olması halinde yapılacak yazılı
sınavı" şeklinde tanımlanmıştır.
Mezkür maddeden anlaşılacağı üzere, yükseköğretim kurumları tarafından ilan
edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için giriş sınavları
yazılı ve/veya sözlü olarak yapılmaktadır. Uygulamalı bir sınav yöntemi
bulunmamaktadır.
Buna ilave olarak, konservatuvar ve resim gibi özel yetenek gerektiren alanlarda
dahi istisna uygulanmamış, bu alanlara alınacak akademik kadrolarda sınavların
yazılı olarak yapılması istenmiştir.
Bundan dolayı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi
kadrosunda "Mızraplı Tanbur" çalmak şartının denetlenebilir
bir şekilde uygulanması mümkün değildir.
Bu kapsamda, Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından Türk Müziği Bölümünde ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosu için belirlenen bu şartı tekrar gözden geçirmesinde fayda olduğu aşikardır.