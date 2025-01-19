Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor

Adalet Bakanlığı, 23 Ocak'ta açıklanacak 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile yargı sisteminde kapsamlı değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor. Belge, son beş yılda yargıda atılacak adımları içeriyor ve ceza infaz sistemi, tutuklama tedbirleri, yargı süreçlerinin hızlandırılması gibi başlıklarda önemli yenilikler getiriyor.

Cezasızlık Algısını Önlemek İçin Yeni Düzenlemeler

Belgede yer alan düzenlemelerden biri, birden çok sabıkası bulunan kişilerin tutuklu yargılanması olacak. Mevcut sistemde belli sürelerin altında hapis cezası alanların denetimli serbestlik kapsamında cezaevine girmemesi, toplumda cezasızlık algısına neden oluyordu. Yeni düzenlemeyle belirli suçlarda asgari tutukluluk süresi getirilecek ve cezanın en az yüzde 10'u cezaevinde geçirilecek.

Tutuklama Tedbirleri Yeniden Ele Alınıyor

Tutuklama tedbirleri, suçun işleniş şekli, kişinin suç işleme eğilimi ve kamu düzeni üzerindeki etkileri dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Bu kapsamda, suç işleme eğilimi yüksek olan kişiler için daha sıkı tedbirler uygulanacak.

Yargı Süreçlerinde Hızlanma

Uzayan yargı süreçlerinin önüne geçmek amacıyla soruşturma aşamasının daha etkin yürütülmesi sağlanacak. Delillerin tam olarak toplanması ve hızlı yargılama süreçleri için düzenlemeler yapılacak.

Arabuluculuk Sistemi Genişletilecek

Belgede, arabuluculuk sisteminin daha etkin bir şekilde kullanılması ve yaygınlaştırılması da hedefler arasında. Bu yöntemle, mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması planlanıyor.

Kapsamlı Çalışma ve Katılımcı Süreç

Adalet Bakanlığı, belgeyi hazırlarken yargı kurumlarının her kademesiyle toplantılar yaptı, 55 bin görüş aldı ve 12 bin paydaş anketi gerçekleştirdi. Yaklaşık bir buçuk yıl süren hazırlık süreci sonunda, strateji belgesi şekillendirildi.