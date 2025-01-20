Kardeşini silahla vurarak öldüren emekli polis tutuklandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 16:26, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 19:11
Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde tartıştığı kardeşi İsa D'yi (53) tabancayla vurarak öldüren İ.D'nin (62) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen İ.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün, Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde yaşayan İ.D. ile kardeşi İsa D. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, tabancayla kardeşine ateş etmişti. Olayda İsa D. hayatını kaybetmiş, emekli polis olduğu öğrenilen ağabey gözaltına alınmıştı.Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü