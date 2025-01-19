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Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı sona erdi. Emekli polis İ.D. (62), kardeşi İsa D.'i (53) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Kardeşini öldüren İ.D., jandarmaya teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 15:33, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 15:36
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Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde emekli polis İ.D. (62), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi İsa Demir'i (53) tabancayla öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Sapanca ilçesine Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Emekli polis İ.D., ile kardeşi İsa Demir arasında arazi paylaşımı konusunda tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.D., beylik tabancası ile kardeşi İsa Demir'i vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsa Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İ.D., jandarma ekiplerine teslim oldu.

İsa Demir'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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