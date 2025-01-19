Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 15:42, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 15:43
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.I. ile R.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.