Emre Belözoğlu ilk maçını kaybetti

35. dakikada Juan'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu kaleci Kenan Piric, çizgi üzerinde kontrol etti. İzlemek için tıklayın!

8. dakikada Göztepe öne geçti. Nielsen'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Juan'ın uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt nedeniyle sayılmayan gol, VAR incelemesi sonucu verildi. 1-0 İzlemek için tıklayın!

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Onvo Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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