Emre Belözoğlu ilk maçını kaybetti
Göztepe, Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek evindeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Sarı-kırmızılıların tek golü, 10. dakikada Juan'dan geldi. Bu sonuçla Göztepe puanını 34'e yükselterek 4. sıradaki yerini korurken, Alanyaspor 21 puanla 13. sırada kaldı. İzmir ekibi, iç saha performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 8. dakikada Juan kaydetti.
Üst üste 9. galibiyet
Bu sonuçla evinde üst üste 9 maçtır kazanan Göztepe 34 puana yükseldi. Onvo Antalyaspor 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Onvo Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Göztepe öne geçti. Nielsen'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Juan'ın uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt nedeniyle sayılmayan gol, VAR incelemesi sonucu verildi. 1-0 İzlemek için tıklayın!
27. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Juan'ın ara pasında Matsuki'nin şutunu kaleci Kenan Piric, güçlükle dışarı çeldi. İzlemek için tıklayın!
35. dakikada Juan'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu kaleci Kenan Piric, çizgi üzerinde kontrol etti. İzlemek için tıklayın!
45. dakikada Göztepe savunmasının anlaşmazlığı sonucu ceza sahası önünde topla buluşan Gaich, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Lis'in üzerine vurdu. İzlemek için tıklayın!
72. dakikada kornerden gelen topa Koray Günter'in vuruşunda defanstan dönen topu altıpas içerisinde önünde bulan Bokele, yakın mesafeden meşin yuvarlağı dışarı attı. İzlemek için tıklayın!
Göztepe: 1 - Onvo Antalyaspor: 0
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan
Göztepe: Lis, Nielsen, Koray Günter, Heliton, Bokele, Djalma Silva, Miroshi, Dennis (Dk.89 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk.84 Ahmet Ildız), Mutsuki (Dk.68 Victor Hugo), Juan (Dk.89 Ogün Bayrak),
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Safuri (Dk.58 Djenepo), Kuluzinski, Samudio, Larsson (Dk.86 Townsend), Van de Streek (Dk.86 Petrusenko), Gaich (Dk.73 Mert Yılmaz),
Gol: Dk.8 Juan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk.23 Bokele (Göztepe), Dk.45+5 Güray Vural, Dk.49 Emrecan Uzunhan (Onvo Antalyaspor)