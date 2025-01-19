Samsun'da polis memuru denize atlayan kadını kurtardı
Samsun'un Atakum ilçesinde bunalıma girerek denize atlayan S.P. isimli kadın, devriye gezen bir polis memuru tarafından kurtarıldı. Halk İskelesi'nde yaşanan olayda, üniformasını çıkararak suya atlayan polis, bilinci kapalı kadını kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kurtarma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 16:16, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 16:18
Olay, saat 11.00 sıralarında Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Halk İskelesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen S.P. isimli kadın, denize atladı.
Bu sırada devriye gezen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru, boğulma tehlikesi geçiren kadını fark edip, üniformasını çıkararak denize atladı.
Polis memuru, S.P.'yi bilinci kapalı halde kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. S.P. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis memurunun kadını kıyıya çıkardığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.