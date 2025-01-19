Bakan Tekin'den Eslem Teker İçin Başsağlığı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekin, "Eslem evladımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum," ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 16:30, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 16:30
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Yüksekova'da boş bir arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eslem Teker'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
Bakan Tekin, "Eğitim ailesi olarak hepimizi derinden üzen bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Eslem evladımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.