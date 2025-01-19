Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi?
Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi?
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
12 yaşındaki Teker'in ölümüne ilişkin müfettiş görevlendirildi
12 yaşındaki Teker'in ölümüne ilişkin müfettiş görevlendirildi
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
105 saat trafikte: İstanbul, yoğunlukta ilk sıralarda, güvenlikte örnek
105 saat trafikte: İstanbul, yoğunlukta ilk sıralarda, güvenlikte örnek
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Yol çalışmasındaki ihmale belediye tazminat ödeyecek
Yol çalışmasındaki ihmale belediye tazminat ödeyecek
Gazze'de ateşkes belirsizliği sona erdi
Gazze'de ateşkes belirsizliği sona erdi
Bakan Tekin'den özel okul ücreti ve öğretmen maaşı açıklaması
Bakan Tekin'den özel okul ücreti ve öğretmen maaşı açıklaması
KDK'dan kurum değiştiren sözleşmeli ile ilgili 'izin' kararı
KDK'dan kurum değiştiren sözleşmeli ile ilgili 'izin' kararı
120 binden fazla sosyal medya hesabı 'siber devriye'ye yakalandı
120 binden fazla sosyal medya hesabı 'siber devriye'ye yakalandı
Devletten satılık 'ikinci el' araç
Devletten satılık 'ikinci el' araç
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
TBMM'de ilk gündem 'emekli': Zam farkları şubatta hesapta
TBMM'de ilk gündem 'emekli': Zam farkları şubatta hesapta
AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor
AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor
Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş
Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş
Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız
Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız
Izgara köfteye kanatlı et, Kayseri mantısına sakatat kattılar
Izgara köfteye kanatlı et, Kayseri mantısına sakatat kattılar
Bakan Kacır: Ay'a erişmeye hedefliyoruz
Bakan Kacır: Ay'a erişmeye hedefliyoruz
Erdoğan: Bölücü terör örgütü öyle ya da böyle bertaraf edilecek
Erdoğan: Bölücü terör örgütü öyle ya da böyle bertaraf edilecek
Avrupa Komisyonu'ndan Türk yükseköğretim sistemine tam not
Avrupa Komisyonu'ndan Türk yükseköğretim sistemine tam not
'Yenidoğan çetesi' davasında yeni gelişme
'Yenidoğan çetesi' davasında yeni gelişme
Gömlekten sonra sırt çantası da toplatılıyor!
Gömlekten sonra sırt çantası da toplatılıyor!
Konut kredisi öncesi fırsatçılar harekete geçti
Konut kredisi öncesi fırsatçılar harekete geçti
Bakan Tekin: Öğrencilerin yüzde 80'i bundan şikayetçi
Bakan Tekin: Öğrencilerin yüzde 80'i bundan şikayetçi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Libya'nın enerji potansiyeline inandıklarını belirterek, ilişkilerini yeniden inşa etmeyi planladıklarını ve bu büyük potansiyele milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 16:38, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 16:38
Yazdır
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Libya'nın enerji potansiyeline inandıklarını belirterek, "İlişkilerimizi yeniden inşa etmeyi planlıyoruz ve bu büyük potansiyele milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırız." dedi.

Türkoğlu, başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) kapsamında "Libya: Küresel Enerji Ticaretinin Bağlantı Noktasında" başlıklı panel oturumunda konuştu.

Libya'nın petrol ve doğal gaz üretiminde 2 milyon varil hedefi olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, ülkenin çok daha fazlasını başarabileceğini söyledi.

Türkoğlu, TPAO olarak bu potansiyele inandıklarını belirterek, "Geçmişte de inanıyor ve en iyisine yatırım yapıyorduk, ancak maalesef ayrılmak zorunda kaldık. İlişkilerimizi yeniden inşa etmeyi planlıyoruz ve bu büyük potansiyele milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırız." diye konuştu.

Libya'nın açık denizlerdeki potansiyeline dikkati çeken Türkoğlu, "Mevcut sahalar, yani eski sahalar da yatırım için büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyele yatırım yapmaya hazırız. Bu, keşif için yeni bloklar olabilir ya da mevcut blokların performansını ve verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar olabilir." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, yabancı yatırımcıların önündeki zorluklara ilişkin, "Pazara erişim kolay, rekabetçi ve şeffaf olmalıdır ki herkes pazara girebilsin, rekabet edebilsin ve Libya'nın refahına katkıda bulunabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada bazı iyileşmelerin görüldüğünü aktaran Türkoğlu, "Ancak daha iyi sürdürülebilirlik, öngörülebilirlik, finansal uyum ve işlemler gerekiyor. Bu da yeni yatırımcıları Libya'ya çekmek ve burada çalışmalarını sağlamak için cazip hale getirecektir. Potansiyel gerçekten büyük. Eğer ortam Libya ve yatırımcı şirketler için kazan-kazan olacak şekilde düzenlenirse iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber