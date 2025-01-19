Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, kuaföre giden Abdulkadir Doğan (38), kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 16:41, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 16:42
Olay, Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tıraş olmak için kuaföre giden Abdulkadir Doğan (38), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırı sonrası adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.