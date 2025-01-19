Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi?
Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi?
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
12 yaşındaki Teker'in ölümüne ilişkin müfettiş görevlendirildi
12 yaşındaki Teker'in ölümüne ilişkin müfettiş görevlendirildi
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
105 saat trafikte: İstanbul, yoğunlukta ilk sıralarda, güvenlikte örnek
105 saat trafikte: İstanbul, yoğunlukta ilk sıralarda, güvenlikte örnek
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Yol çalışmasındaki ihmale belediye tazminat ödeyecek
Yol çalışmasındaki ihmale belediye tazminat ödeyecek
Gazze'de ateşkes belirsizliği sona erdi
Gazze'de ateşkes belirsizliği sona erdi
Bakan Tekin'den özel okul ücreti ve öğretmen maaşı açıklaması
Bakan Tekin'den özel okul ücreti ve öğretmen maaşı açıklaması
KDK'dan kurum değiştiren sözleşmeli ile ilgili 'izin' kararı
KDK'dan kurum değiştiren sözleşmeli ile ilgili 'izin' kararı
120 binden fazla sosyal medya hesabı 'siber devriye'ye yakalandı
120 binden fazla sosyal medya hesabı 'siber devriye'ye yakalandı
Devletten satılık 'ikinci el' araç
Devletten satılık 'ikinci el' araç
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
TBMM'de ilk gündem 'emekli': Zam farkları şubatta hesapta
TBMM'de ilk gündem 'emekli': Zam farkları şubatta hesapta
AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor
AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor
Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş
Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş
Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız
Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız
Izgara köfteye kanatlı et, Kayseri mantısına sakatat kattılar
Izgara köfteye kanatlı et, Kayseri mantısına sakatat kattılar
Bakan Kacır: Ay'a erişmeye hedefliyoruz
Bakan Kacır: Ay'a erişmeye hedefliyoruz
Erdoğan: Bölücü terör örgütü öyle ya da böyle bertaraf edilecek
Erdoğan: Bölücü terör örgütü öyle ya da böyle bertaraf edilecek
Avrupa Komisyonu'ndan Türk yükseköğretim sistemine tam not
Avrupa Komisyonu'ndan Türk yükseköğretim sistemine tam not
'Yenidoğan çetesi' davasında yeni gelişme
'Yenidoğan çetesi' davasında yeni gelişme
Gömlekten sonra sırt çantası da toplatılıyor!
Gömlekten sonra sırt çantası da toplatılıyor!
Konut kredisi öncesi fırsatçılar harekete geçti
Konut kredisi öncesi fırsatçılar harekete geçti
Bakan Tekin: Öğrencilerin yüzde 80'i bundan şikayetçi
Bakan Tekin: Öğrencilerin yüzde 80'i bundan şikayetçi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve kırmızı bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak, Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Türkiye'ye getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 16:47, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 17:42
Yazdır
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak'ın Türk polisince Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yılmaz'ın 15 yıldır 43 yakalama emriyle ulusal seviyede, 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ve Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütünün elebaşı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kaymak'ın da 6 yıldır 10 yakalama emriyle ulusal seviyede, 1 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı, suç örgütü üyesi olduğu aktarıldı.

Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak'ın Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Türk polisi tarafından Türkiye'ye getirildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde, Ermenistan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklanmaları sağlanmıştır. Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde; işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir. Kırmızı bültenle aranan her iki şahsın da ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, Interpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sergiledikleri işbirliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts'a teşekkür ediyoruz. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz."

- Kırmızı bültenle aranan 242 kişi Türkiye'ye iade edildi

Öte yandan İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, 4 Haziran 2023-10 Ocak 2025 tarihleri arasında kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 760 kişinin Türkiye'de yakalandığı belirtildi.

Bu dönemde yurt dışında kırmızı bültenle aranan 242 kişinin de Türkiye'ye iade edildiği bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber