Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi?
Küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Ocak'ta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Anadolu Ajansı'nın (AA) Finans'ın PPK Beklenti Anketi'ne katılan 17 ekonomist, faiz kararında 250 baz puanlık bir indirim bekliyor. Bu durumda politika faizinin yüzde 45 seviyesine çekilmesi öngörülüyor.
Küresel piyasalarda geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyaller ile bilanço açıklayan bankaların beklentilerin üzerinde kar açıklaması sonrası pozitif seyir öne çıkarken, gelecek hafta gözler yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısını 23 Ocak 2025 tarihinde yapacak. Toplantıya sayılı günler kala, 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu Ajansı'nın (AA) Finans'ın PPK Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 olarak belirlendi.
Geçen yılın son PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47.50'ye düşürülmüştü.