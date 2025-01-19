Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi?

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 olarak belirlendi.

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