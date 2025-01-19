Bursa'da kaybolan zihinsel engelli kişi ölü bulundu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 12 gündür kaybolan zihinsel engelli Necmettin Sönmez'in cesedi, Zeyniler Mahallesi'nde bulundu. 8 Ocak'ta babasıyla birlikte kuyumcular çarşısına giden 46 yaşındaki Sönmez, kaybolduktan sonra arama çalışmaları başlatılmıştı. Cansız bedeni, arama ekipleri tarafından Kaplıkaya Vadisi'nde öğle saatlerinde keşfedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 17:45, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 17:55
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolan ve 12 gündür aranan zihinsel engelli Necmettin Sönmez'in cesedi bulundu.
Osmangazi ilçesinde 8 Ocak'ta babasıyla gittiği kuyumcular çarşısında kaybolan Necmettin Sönmez'i (46) arama çalışmaları, son görüldüğü mevki olan Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi civarında devam etti.
Sönmez'in cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince öğlen saatlerinde Zeyniler Mahallesi'ndeki Kaplıkaya Vadisi'nde bulundu.
Sönmez'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.