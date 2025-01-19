Bursa'da kaybolan zihinsel engelli kişi ölü bulundu

Osmangazi ilçesinde 8 Ocak'ta babasıyla gittiği kuyumcular çarşısında kaybolan Necmettin Sönmez'i (46) arama çalışmaları, son görüldüğü mevki olan Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi civarında devam etti.

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