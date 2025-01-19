ASAL Araştırma: Öcalan ev hapsine çıkmalı mı ?

ASAL Araştırma 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 1800 katılımcıyla CATI yöntemiyle yaptığı ve "Sizce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı ?" sorusunu yönelttiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

VATANDAŞ VETO ETTİ

Ankette katılımcılara, "Sizce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı ?" sorusu yöneliltilirken, katılımcıların yüzde 86.4'ü, "Hayır çıkmamalı" yanıtını verdi.

"Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerin oranı yüzde 10.5 olurken, "Evet çıkmalı" diyenlerin oranı yalnızca yüzde 3.1 oldu.