Yabancı VAR hakemleri maç başına ne kadar ücret alıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmalarını minimum seviyeye indirmek için kulüplerin de isteğiyle yabancı video yardımcı hakem (VAR) sistemine geçti.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; yerli VAR hakemleri maç başına 26 bin TL (yaklaşık 710 Euro) kazanırken, yabancılar maç bin 400 Euro ücret ödeniyor.

Ayrıca yol masrafları da TFF tarafından karşılanıyor. Bu para kulüplerin alacağından tahsil edilecek.

DİKKAT ÇEKEN ATAMA!

Bu arada Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Belçikalı Jan Boterberg'in, ertesi gün oynanan Gaziantep FK - Bodrum FK müsabasına da atanması dikkat çekti.

Belçikalı hakem böylece iki maçta toplam 2 bin 800 Euro kazanmış oldu.