İsrail basını: Gazze'deki kadın esirlerin Kızılhaç'a nakil süreci başladı

Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi?
Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi?
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
12 yaşındaki Teker'in ölümüne ilişkin müfettiş görevlendirildi
12 yaşındaki Teker'in ölümüne ilişkin müfettiş görevlendirildi
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
105 saat trafikte: İstanbul, yoğunlukta ilk sıralarda, güvenlikte örnek
105 saat trafikte: İstanbul, yoğunlukta ilk sıralarda, güvenlikte örnek
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Yol çalışmasındaki ihmale belediye tazminat ödeyecek
Yol çalışmasındaki ihmale belediye tazminat ödeyecek
Gazze'de ateşkes belirsizliği sona erdi
Gazze'de ateşkes belirsizliği sona erdi
Bakan Tekin'den özel okul ücreti ve öğretmen maaşı açıklaması
Bakan Tekin'den özel okul ücreti ve öğretmen maaşı açıklaması
KDK'dan kurum değiştiren sözleşmeli ile ilgili 'izin' kararı
KDK'dan kurum değiştiren sözleşmeli ile ilgili 'izin' kararı
120 binden fazla sosyal medya hesabı 'siber devriye'ye yakalandı
120 binden fazla sosyal medya hesabı 'siber devriye'ye yakalandı
Devletten satılık 'ikinci el' araç
Devletten satılık 'ikinci el' araç
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
TBMM'de ilk gündem 'emekli': Zam farkları şubatta hesapta
TBMM'de ilk gündem 'emekli': Zam farkları şubatta hesapta
AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor
AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor
Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş
Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş
Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız
Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız
Izgara köfteye kanatlı et, Kayseri mantısına sakatat kattılar
Izgara köfteye kanatlı et, Kayseri mantısına sakatat kattılar
Bakan Kacır: Ay'a erişmeye hedefliyoruz
Bakan Kacır: Ay'a erişmeye hedefliyoruz
Erdoğan: Bölücü terör örgütü öyle ya da böyle bertaraf edilecek
Erdoğan: Bölücü terör örgütü öyle ya da böyle bertaraf edilecek
Avrupa Komisyonu'ndan Türk yükseköğretim sistemine tam not
Avrupa Komisyonu'ndan Türk yükseköğretim sistemine tam not
'Yenidoğan çetesi' davasında yeni gelişme
'Yenidoğan çetesi' davasında yeni gelişme
Gömlekten sonra sırt çantası da toplatılıyor!
Gömlekten sonra sırt çantası da toplatılıyor!
Konut kredisi öncesi fırsatçılar harekete geçti
Konut kredisi öncesi fırsatçılar harekete geçti
Bakan Tekin: Öğrencilerin yüzde 80'i bundan şikayetçi
Bakan Tekin: Öğrencilerin yüzde 80'i bundan şikayetçi
Ana sayfaHaberler

İsrail basını: Gazze'deki kadın esirlerin Kızılhaç'a nakil süreci başladı

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki kadın esirlerin Kızılhaç'a nakil sürecinin başladığını duyurdu. İsrail medyasına göre, bir kısmı Kızılhaç'a teslim edilmeye başlanırken, hazırlıkların yapıldığına dair açıklamalar yapıldı. Ateşkes anlaşması çerçevesinde, bugün üç İsrailli kadın esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 18:12, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 18:12
Yazdır
İsrail basını: Gazze'deki kadın esirlerin Kızılhaç'a nakil süreci başladı

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki kadın esirlerin Kızılhaç'a nakledilme sürecinin başladığını duyurdu.

Kanal 12 televizyonunun İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hamas'ın elindeki İsrailli kadın esirlerin bir kısmının Kızılhaç yetkililerine nakil süreci başladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi veya Tel Aviv yönetimi, esirlerin teslimini henüz teyit etmezken hazırlıkların yapıldığı yönünde açıklamada bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Gazze yakınlarında İsrailli esirlerin teslim alınacağı Raim bölgesine ulaştığı aktarıldı.

İsrail medyası, Filistinli 90 tutuklunun, ateşkes anlaşmasına göre ilerleyen saatlerde serbest bırakılmak üzere Ofer Hapishanesi'ne nakledilmeye başlandığını duyurmuştu.

Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı.

Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması üzerine İsrail, ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu.

Üç aşamalı anlaşmanın 42 gün sürecek ilk aşamasında serbest bırakılacak esirler kadınlar, yaşlılar ve hastalardan oluşacak. Bu bağlamda bugün 3 İsrailli kadın esir serbest bırakılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber