Eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan kadın öldü

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılan kadın, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Vücudunun büyük bölümünde ciddi yanıklar olan kadın, birçok ameliyat geçirmişti.

Şirinyalı Mahallesi'nde 31 Aralık 2024'te Pınar Z. ile eski eşi Gürhan Ü. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü, yanında kovayla getirdiği benzini Pınar Z'nin üzerine döküp ateşe vermişti. Alev alan kadına, çevredeki bir esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

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