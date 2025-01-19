Bankalarda 300 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklikler yaşandı.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'den yüzde 47.5'e düşürmesi, bankaların mevduat faizlerini de etkileyerek yeni faiz oranlarını şekillendirdi. 300 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ise, bankaların yeni faiz oranlarına göre değişen tutarlar doğrultusunda belirlendi.

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 45,50

Net Getiri: 10.770,41 TL

Vade Sonu Tutar: 310.770,41 TL

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Getiri: 9.468,49 TL

Vade Sonu Tutar: 309.468,49 TL

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 46,50

Net Getiri: 10.888,77 TL

Vade Sonu Tutar: 310.888,77 TL

Denizbank

Faiz Oranı: Yüzde 47,00

Net Getiri: 11.125,48 TL

Vade Sonu Tutar: 311.125,48 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 46,00

Net Getiri: 10.770,41 TL

Vade Sonu Tutar: 310.770,41 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 10.652,05 TL

Vade Sonu Tutar: 310.652,05 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 39,00

Net Getiri: 9.231,78 TL

Vade Sonu Tutar: 309.231,78 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 51,00

Net Getiri: 11.835,62 TL

Vade Sonu Tutar: 311.835,62 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Getiri: 11.598,9 TL

Vade Sonu Tutar: 311.598,9 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Getiri: 12.072,33 TL

Vade Sonu Tutar: 312.072,33 TL