Bankalarda 300 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'den yüzde 47.5'e düşürmesinin ardından, bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklikler yaşandı. Bu değişiklikler doğrultusunda, 300 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi bankalara göre farklılık gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklikler yaşandı.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'den yüzde 47.5'e düşürmesi, bankaların mevduat faizlerini de etkileyerek yeni faiz oranlarını şekillendirdi. 300 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ise, bankaların yeni faiz oranlarına göre değişen tutarlar doğrultusunda belirlendi.
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 45,50
Net Getiri: 10.770,41 TL
Vade Sonu Tutar: 310.770,41 TL
Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Getiri: 9.468,49 TL
Vade Sonu Tutar: 309.468,49 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Getiri: 10.888,77 TL
Vade Sonu Tutar: 310.888,77 TL
Denizbank
Faiz Oranı: Yüzde 47,00
Net Getiri: 11.125,48 TL
Vade Sonu Tutar: 311.125,48 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Getiri: 10.770,41 TL
Vade Sonu Tutar: 310.770,41 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 10.652,05 TL
Vade Sonu Tutar: 310.652,05 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Getiri: 9.231,78 TL
Vade Sonu Tutar: 309.231,78 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 51,00
Net Getiri: 11.835,62 TL
Vade Sonu Tutar: 311.835,62 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Getiri: 11.598,9 TL
Vade Sonu Tutar: 311.598,9 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Getiri: 12.072,33 TL
Vade Sonu Tutar: 312.072,33 TL