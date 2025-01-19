Hrant Dink ölümünün 18. yılında anıldı

Devletten satılık 'ikinci el' araç
Devletten satılık 'ikinci el' araç
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi?
Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi?
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
TPAO'dan Libya'ya yatırım sinyali
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
12 yaşındaki Teker'in ölümüne ilişkin müfettiş görevlendirildi
12 yaşındaki Teker'in ölümüne ilişkin müfettiş görevlendirildi
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören şirket iflas etti
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi 23 Ocak'ta açıklanıyor
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak
105 saat trafikte: İstanbul, yoğunlukta ilk sıralarda, güvenlikte örnek
105 saat trafikte: İstanbul, yoğunlukta ilk sıralarda, güvenlikte örnek
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Yol çalışmasındaki ihmale belediye tazminat ödeyecek
Yol çalışmasındaki ihmale belediye tazminat ödeyecek
Gazze'de ateşkes belirsizliği sona erdi
Gazze'de ateşkes belirsizliği sona erdi
Bakan Tekin'den özel okul ücreti ve öğretmen maaşı açıklaması
Bakan Tekin'den özel okul ücreti ve öğretmen maaşı açıklaması
KDK'dan kurum değiştiren sözleşmeli ile ilgili 'izin' kararı
KDK'dan kurum değiştiren sözleşmeli ile ilgili 'izin' kararı
120 binden fazla sosyal medya hesabı 'siber devriye'ye yakalandı
120 binden fazla sosyal medya hesabı 'siber devriye'ye yakalandı
TBMM'de ilk gündem 'emekli': Zam farkları şubatta hesapta
TBMM'de ilk gündem 'emekli': Zam farkları şubatta hesapta
AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor
AK Parti'ye 4 vekil ve 20 başkan daha geliyor
Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş
Şubat ayında başlıyor: Kadınlara evde maaşlı iş
Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız
Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her türlü risk ve tehlikeden koruyacağız
Izgara köfteye kanatlı et, Kayseri mantısına sakatat kattılar
Izgara köfteye kanatlı et, Kayseri mantısına sakatat kattılar
Bakan Kacır: Ay'a erişmeye hedefliyoruz
Bakan Kacır: Ay'a erişmeye hedefliyoruz
Erdoğan: Bölücü terör örgütü öyle ya da böyle bertaraf edilecek
Erdoğan: Bölücü terör örgütü öyle ya da böyle bertaraf edilecek
Avrupa Komisyonu'ndan Türk yükseköğretim sistemine tam not
Avrupa Komisyonu'ndan Türk yükseköğretim sistemine tam not
'Yenidoğan çetesi' davasında yeni gelişme
'Yenidoğan çetesi' davasında yeni gelişme
Gömlekten sonra sırt çantası da toplatılıyor!
Gömlekten sonra sırt çantası da toplatılıyor!
Konut kredisi öncesi fırsatçılar harekete geçti
Konut kredisi öncesi fırsatçılar harekete geçti
Bakan Tekin: Öğrencilerin yüzde 80'i bundan şikayetçi
Bakan Tekin: Öğrencilerin yüzde 80'i bundan şikayetçi
Ana sayfaHaberler

Hrant Dink ölümünün 18. yılında anıldı

19 Ocak 2007'de Agos Gazetesi önünde öldürülen Hrant Dink, ölümünün 18. yılında Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski gazete binası önünde anıldı. Dink'in ailesi, yakınları, arkadaşları ve siyasi isimlerin katıldığı törende, katılımcılar Dink'in vurulduğu yere kırmızı karanfil bırakıp, mum yaktı. Sloganlar eşliğinde yapılan anma, Dink'in sesinden bir konuşma ile sonlandırıldı. Törene yoğun güvenlik önlemleri alındı ve cadde trafiğe kapatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 19:00, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 18:58
Yazdır
Hrant Dink ölümünün 18. yılında anıldı

Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen Hrant Dink için anma töreni düzenlendi.

Gazetenin Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski binasının önünde düzenlenen törene, Dink'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da yer aldığı bir grup da Şişli Meydanı'nda bir araya gelerek, ellerinde taşıdıkları pankartlar eşliğinde binanın önüne yürüdü.

Katılımcılar, Dink'in silahla ateş edilerek öldürüldüğü yere kırmızı karanfil bırakıp, mum yaktı. Alana ayrıca Türkçe, Kürtçe ve Ermenice yazılı dövizler bırakıldı.

Binaya, üzerinde Hrant Dink'in fotoğrafı ile "Hafıza hakikat hayat hasret" yazısının yer aldığı afiş asıldı.

Sloganlar atan katılımcılara balkondan Dink'in sesinden bir konuşması dinletildi.

Hrant Dink'in arkadaşı Takuhi Tomasyan törende yaptığı konuşmada, "Canım Hrant'ım, canım kardeşim o korkunç 19 Ocak 2007 tarihinden bugüne tam 18 yıl geçti. Her yıl 19 Ocak'ta seni anmak için binlerce can kardeşin burada toplandı. Her yıl senin de çok sevdiğin kişiler bu pencereden sana seslendiler, senin insan, toprak, adalet, demokrasi sevginden, barış ve özgürlük aşkından bahsettiler." ifadelerini kullandı.

Anma törenine, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da arasında yer aldığı çok sayıda kişi katıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı tören dolayısıyla Şişli Halaskargazi Caddesi trafiğe kapatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber