Tekirdağ'da sahile ölü köpek balığı vurdu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahile 2,5 metre uzunluğunda camgöz cinsi ölü köpek balığı vurdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 19:17, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 19:18
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, ölü köpek balığının sahile vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Marmaraereğlisi Belediyesi ekipleri köpek balığını inceledi.
Herhangi bir yara izi tespit edilmeyen camgöz cinsi köpek balığı belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.