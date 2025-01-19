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'Yakında iktidarı devralmaya hazırlanıyoruz' açıklamasına yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye politikası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi. Çelik, "Özgür Özel, futbol maçındaki yan hakem gibi kırmızı kart gösteremez" dedi. Ayrıca, "CHP Genel Başkanlığı'nda devir teslim olacak" diyerek, parti içindeki değişime dikkat çekti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 19:31, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 19:32
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'Yakında iktidarı devralmaya hazırlanıyoruz' açıklamasına yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Ömer Çelik, "AK Parti'mizin ve teşkilatlarımızın, Cumhur İttifakı'nın birliğinin, beraberliğinin, Türkiye için ne kadar büyük bir güç olduğunu, ne kadar büyük bir kıymet olduğunu, son gelişmelerle birlikte bir kere daha görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın Esad'a 'Gideceksin ve bu suçlarının bedelini ödeyeceksin' sözü de dış politikada, iç politikada defalarca söylediği gibi yine gerçek oldu. Türkiye kendi komşusunun haysiyet ve devrim mücadelesinde her zaman yanındadır. Bir gün bana sordular, dediler ki, 'Suriye'de Esad çökerken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Esad'a çağrı yapıyor. Bu bilgisizliği neyle izah ediyorsunuz?' Dedim ki onun Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ne olduğunun haberi yok ki Suriye'nin içinde ne olduğundan haberi olsun" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI KART GÖSTEREMEZSİN"

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunda yanıldı' dediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Dün de söyledim. Suriye konusunda yanıldı mı yanılmadı mı? Git onu Şam'daki kardeşlerimize sor, Hama'daki, Humus'taki kardeşlerimize sor. Çıkmış diyor ki 'Ben Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye kırmızı kart gösteriyorum.' Futbolda yan hakemlerin kırmızı kart gösterme hakkı yok.

*Sen orta hakem değilsin. Sen kırmızı kart gösteremezsin. Orta hakem Ankara'da değil, orta hakem başka yerde. Özgür Özel bir kere daha topu taca attın. Daha nice sizin genel başkanınız Cumhurbaşkanımızla uğraşırken adı 'Bay Kemal' iken 'Bay bay Kemal' oldu.

*Diyor ki 'Yakında iktidarı devralmaya hazırlanıyoruz.' Ben de diyorum ki evet bir devir teslim olacak ama iktidar devir teslimi değil, büyük bir ihtimalle CHP Genel Başkanlığı'nda bir devir teslim olacak. Onun için siz kendiniz, aranızdaki devir teslime hazırlanın. Biz birlik, dirlik, kardeşlik içerisinde yol yürümeye devam edeceğiz.

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