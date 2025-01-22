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Aynı yerde, aynı iş için geçici görevlendirilen aynı personele geçici görev yolluğu ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, İlk/Ortaokuluna altı aylık süre ile kaloriferci olarak görevlendirilen personel takip eden yıl içerisinde yeniden aynı iş için görevlendirilmesi neticesinde kendisine harcırah ödenip ödenmeyeceğine dair tereddüte düşüldüğünden aynı yerde, aynı iş için ve aynı personele görev mahalline varış tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde en fazla 180 gün geçici görev yolluğu ödenip ödenmeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 00:10, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:22
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Aynı yerde, aynı iş için geçici görevlendirilen aynı personele geçici görev yolluğu ödenir mi?

Bilindiği gibi 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde, "Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırlan içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asil görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediyesi sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikler, bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçtan i1e gelinebilen yerler;" olarak tanımlanmıştır.

Kanunun 14 uncu maddesinde ise Kanun kapsamında bulunan kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde memuriyet mahalli dışında bir yere gönderilen memur ve hizmetlilere geçici görev yolluğu olarak yol masrafı ve yevmiye ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Kanunun 42 nci maddesinde; "Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler, yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir." hükmü ile geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre belirlenmiş olup geçici görevlendirmelerde bir yıllık dönem ilgilinin görev mahalline varış tarihinden itibaren başlamaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 05.06.2023 tarih ve bila sayılı görüş yazısında; "Bu nedenle geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesinde belirlenmiş olduğundan aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa görev mahalline varış tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde en fazla 180 gün geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmaktadır." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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