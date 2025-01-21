Merkezi sistem sınavlarında ceza alan öğretmenlerin cezaları yeni yönergeye göre nasıl düzenlenecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin "Yürürlük" başlıklı 50. maddesindeki; " (1) Bu Yönerge 1 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe girer." hükmüne göre yeni yönerge 1 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yönergenin "Önceki yönergeyle ilgili hüküm" başlıklı geçici 2. maddesindeki; "Bu yönergenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar 12/8/2016 tarihli ve 76592376-10.04-8649147 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ve Eylül 2016 tarihli ve 2708 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri uygulanmaya devam edilir." hükümlerine göre 1 Şubat 2025 tarihine kadar eski yönerge hükümlerine göre hareket edilecek.

Yönergenin "Görev ihlalleri, uygulanacak yaptırımlar ve sorumluluk" başlıklı 45. maddesi ile görev ihmali neticesinde sınav görev yaptırımı uygulanan personelin görev yaptırım süreleri tekrar belirlendi.

İşte o madde;

Görev ihlalleri, uygulanacak yaptırımlar ve sorumluluk

MADDE 45- (1) Aday kendi adına düzenlenmiş cevap kağıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bu durumu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. Adayın bu durumu salon görevlilerine bildirmemesi ya da geç bildirmesi durumunda sorumluluk adaya aittir. Ancak örgün eğitim düzeyindeki 15 yaşından küçük adaylara yapılan sınavlarda, sınav evrakında eksiklik ya da yanlışlık olmasından aday ile birlikte salon görevlileri de sorumludur.

(2) Zorunlu eğitim kapsamı dışında; kopya çeken, yerine başka birinin sınava girdiği belirlenen ya da kopya çekme eylemine karıştığı tespit edilen aday, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen sınavlara iki yıl süreyle alınmaz. Bu adaylar, iki yılın sonunda sınava başvurmaları halinde Genel Müdürlük tarafından belirlenen başka bir ilde sınava girmek zorundadır.

(3) Görevli olduğu salonda toplu kopya çekildiği tespit edilen salon görevlilerine beş yıl süreyle, tekrarı halinde Bakanlığın yaptığı sınavlarda sınav görevi verilmez. Bu maddedeki hükümler görevlilerin diğer disiplin işlemlerini/soruşturmalarını ortadan kaldırmaz.

(4) Genel Müdürlükçe hazırlanan usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belirlenen salon görevlileri ile güvenlik talimatına uygun hareket etmeyen sınav evrakı nakil/koruma görevlileri ve bu Yönergede belirtilen görevlerini yerine getirmeyen tüm görevliler hakkında ilgili disiplin yönetmeliğine göre işlem yapılır. Bu görevlilere Genel Müdürlüğün yaptığı sınavlarda bir yıl süreyle, tekrarı halinde iki yıl, ikinci tekrarında ise üç yıl süreyle sınav görevi verilmez. Adayın sınavının iptaline sebep olan görevlilere ise beş yıl süreyle sınav görevi verilmez.

(5) MEBBİS üzerinden sınav görevini onaylayanlardan bir takvim yılı içinde geçerli mazereti olmaksızın iki defa görevini iptal ettirenlere son görevini iptal ettiği tarihten itibaren bir yıl süreyle sınav görevi verilmez.

(6) Merkez sınav kurulunca aday lehine alınan kararlar, görevlilere yönelik tedbir kararını kaldırmaz.

(7) Sınav görev tedbiri uygulanan personelin, sınav görev tedbirinin kaldırılmasına yönelik talepleri; Bakanlık merkez teşkilatı personeli, il/ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı, eğitim müfettişi ve il/ilçe milli eğitim şube müdürleri için Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon; diğer personel için illerde valilik onayı ile oluşturulan komisyon marifeti ile değerlendirilir.

Komisyon kararları merkez teşkilatında merkez sınav kurulu, illerde ise valilik onayı ile yürürlüğe konulur. Merkez sınav kurulu, sınavlarda görevli tüm personelin görev tedbirlerini kaldırmaya yetkilidir.

(8) Bu Yönergede yer almayan ve sınav uygulaması esnasında veya sınav sonrasında ortaya çıkacak durumlar, merkez sınav kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır ve uygulanır.

Yönergenin "Sınav görev yaptırımı uygulanan personelin durumu" başlıklı geçici 1. maddesindeki; "Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, sınav görev yaptırımı uygulanan personelin görev yaptırım süreleri bu yönergeye göre yeniden düzenlenir." hükümlerine göre sınav görev yaptırımı uygulanan personelin görev yaptırım süreleri yeni yönergedeki sürelere göre yeniden düzenlenecek.

Yapılan bu değişikliklerle görev ihmali neticesinde sınav görev yaptırımı uygulanan personelin görev yaptırım sürelerinin kademelendirilmesi ile ilgili değişikliğe gidilmiştir.

Daha önce sınav görev tedbirleri sırasıyla 1 yıl, tekrarında 5 yıl uygulanırken yapılan düzenleme ile görev tedbirleri sırasıyla 1 yıl, tekrarında 2 yıl, ikinci tekrarında 3 yıl uygulanacağı hususları hüküm altına alınmıştır.

Sınav görev tedbirlerinin kaldırılması taleplerinin değerlendirilmesi için komisyon ve kurullar oluşturulması sağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin güncel halini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR