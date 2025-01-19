Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralı
Yozgat'ta yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 20:31, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 20:31
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
H.A. (50) yönetimindeki 58 ADS 936 plakalı Sivas Tur'a ait yolcu otobüsü, Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesi yakınlarında H.E. (54) idaresindeki 06 ET 6391 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan yolculardan S.Y. (43) ve H.A. (46) yaralandı.
Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.A. kurtarılamadı.