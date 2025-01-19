Avcılar'da gelin ve damada silahlı saldırı: 1 yaralı
Avcılar'da yeni evlenen gelin ve damada nikah sarayından çıkarken silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda damadın arkadaşı yaralandı. Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 20:35, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 21:07
Avcılar'da nikah salonunda bir kişinin silahla ateş açması sonucu damadın arkadaşı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahın ardından bir kişi silahla ateş açtı.
Bu sırada salonda bulunan damadın arkadaşı yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.
Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlının işlemleri sürüyor.