Avcılar'da gelin ve damada silahlı saldırı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahın ardından bir kişi silahla ateş açtı.

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