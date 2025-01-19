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16 yaşındaki çocuğu zorla otomobile bindirip kaçıran şüphelilerden 1'i tutuklandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 16 yaşındaki F.Y.'yi zorla otomobile bindirip kaçıran ve onu kurtarmaya çalışan S.A.Y.'ye pompalı tüfekle ateş açan 4 kişiden M.K. (23) tutuklandı. Olay, akaryakıt istasyonunda meydana gelirken, F.Y.'nin kaçırılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 21:15, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 21:17
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16 yaşındaki çocuğu zorla otomobile bindirip kaçıran şüphelilerden 1'i tutuklandı

Diyarbakır'da F.Y.'yi (16) zorla otomobile bindirip kaçıran, onu kurtarmaya çalışan S.A.Y.'ye de pompalı tüfekle ateş açan şüphelilerden M.K. (23) tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona otomobille gelen 1'i pompalı tüfekli 4 kişi, F.Y.'yi dövüp zorla araca bindirdi. Bu sırada F.Y.'yi kurtarmaya çalışan S.A.Y.'ye şüphelilerden biri pompalı tüfekle ateş etti. Saldırıdan yara almayan S.A.Y. kaçarken, silahlı kişi de boş kartuşu aldı. Şüpheliler daha sonra F.Y.'yi zorla bindirdikleri otomobille uzaklaştı. Şüpheliler, bir süre sonra F.Y.'yi serbest bırakarak, kaçtı. F.Y.'nin kaçırılma anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri belirledi. Şüphelilerden M.K. adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Tarafların olaydan önce trafikte tartışma yaşadıkları ve olayın bu nedenle gerçekleştiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. (DHA)

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