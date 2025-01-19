Fenerbahçe zirveyle puan farkını 6'ya düşürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşürdü. Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri mücadeleyi 2 gol, 1 asistle tamamlayarak maça damga vurdu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler En Nesyri (2), Edin Dzeko ve Cenk Tosun'un golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, 45 puanla 2. sırada bulunurken, Adana Demirspor ise 5 puanla ligin son sırasında yer aldı.
PUAN FARKI 6'YA DÜŞTÜ
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler zirvedeki ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 6'ya düşürdü.
İKİ GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci (63) ve Youssef En-Nesyri (69) ile bulduğu goller VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
YABANCI VAR HAKEMİ
Maçın VAR koltuğunda Danimarkalı hakem Sandi Putros oturdu.
En-Nesyri yıldızlaştı: Fenerbahçe zirveyle puan farkını 6'ya düşürdü - 4
Adana Demirspor filelerine iki gol gönderen Youssef En-Nesyri, Mayıs 2024'ten (Sevilla vs Villarreal) bu yana ilk kez bir deplasman maçında iki gol sevinci yaşadı.