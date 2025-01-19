Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler En Nesyri (2), Edin Dzeko ve Cenk Tosun'un golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, 45 puanla 2. sırada bulunurken, Adana Demirspor ise 5 puanla ligin son sırasında yer aldı.

PUAN FARKI 6'YA DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler zirvedeki ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 6'ya düşürdü.

İKİ GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci (63) ve Youssef En-Nesyri (69) ile bulduğu goller VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

YABANCI VAR HAKEMİ

Maçın VAR koltuğunda Danimarkalı hakem Sandi Putros oturdu.

En-Nesyri yıldızlaştı: Fenerbahçe zirveyle puan farkını 6'ya düşürdü - 4

Adana Demirspor filelerine iki gol gönderen Youssef En-Nesyri, Mayıs 2024'ten (Sevilla vs Villarreal) bu yana ilk kez bir deplasman maçında iki gol sevinci yaşadı.