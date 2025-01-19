Çankırı'da yanlışlıkla kendini vuran şahıs öldü
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yanlışlıkla kendini vuran şahıs öldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 21:45, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 21:49
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yanlışlıkla kendini vuran şahıs öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabak köyünde merdivenden çıktığı sırada ayağı takılıp düşen Birol Y. (57), üzerindeki silahın ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yapılan müdahalede şahsın olay yerinde hayatının kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından Birol Y'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.