Spor spikeri canlı yayında kalp krizi geçirdi

Sakaryaspor'un paylaşımında ise "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net