Spor spikeri canlı yayında kalp krizi geçirdi
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanan Sakaryaspor ile Keçiörengücü arasındaki maçı anlatan TRT spikeri Erdoğan Arıkan, maç esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi. Arıkan'ın Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.
İki takımdan mesaj
Keçiörengücü'nün sosyal medya hesabından "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz." şeklinde paylaşım yapıldı.
Sakaryaspor'un paylaşımında ise "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.