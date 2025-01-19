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Gazeteci Gülsen Ahıska Vefat Etti

Gazeteci Gülsen Ahıska, 67 yaşında hayatını kaybetti. Ahıska'nın cenazesi, yarın Zeytinburnu Merkezefendi Camisi'nde öğle namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ahıska'nın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 22:30, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 22:31
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Gazeteci Gülsen Ahıska Vefat Etti

Gazeteci Gülsen Ahıska 67 yaşında vefat etti. Gülsen Ahıska'nın cenazesi yarın Zeytinburnu Merkezefendi Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

TGC: Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Gülsen Ahıska'nın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Gülsen Ahıska'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Gülsen Ahıska kimdir?

Erzurum'da 1958'de doğdu. Kadıköy Ticaret Lisesi mezunu. Mesleğe 1984 yılında Sabah Gazetesi'nde başladı.

Hürriyet ve Yeni Günaydın gazetelerinde çalıştı. Sürekli basın kartı taşıyordu ve

TGC üyesi Özer Ahıska ile evliydi.

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