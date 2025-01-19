Gazeteci Gülsen Ahıska Vefat Etti

Hürriyet ve Yeni Günaydın gazetelerinde çalıştı. Sürekli basın kartı taşıyordu ve

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Gülsen Ahıska'nın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Gülsen Ahıska'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

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