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Bakan Kacır: Türk gençliği destan yazıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türk gençliğinin savunma sanayii ve teknoloji alanında yazdığı başarı hikayelerini övdü. Kacır, "BAYRAKTAR'la, ANKA'yla, AKINCI'yla, HÜRJET'le, KIZILELMA'yla Türk gençliği destan yazıyor. Biz gençlerimizin önündeki engelleri bir bir kaldırmaya devam edeceğiz." dedi. Bakan, Türkiye'nin havacılık, savunma ve enerji alanındaki ilerlemelerini hatırlatarak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını "Türkiye Yüzyılı" yapma hedefinde gençliğin önemine vurgu yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 23:55, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 23:55
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Bakan Kacır: Türk gençliği destan yazıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "BAYRAKTAR'la, ANKA'yla, AKINCI'yla, AKSUNGUR'la, HÜRKUŞ'la HÜRJET'le, ATAK'la, GÖKBEY'le, KAAN'la, KIZILELMA'yla Türk gençliği destan yazıyor." dedi.

Kacır, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, gençlerin kendileri için önemine işaret etti.

Türkiye'nin on yıllar boyunca bir kalıba hapsedilmeye, enerjisi iç kavgalarla tüketilmeye terk edilmiş bir memleket olduğunu anımsatan Kacır, gençlere şöyle seslendi:

"Sizlerin enerjisiyle, sizlerin heyecanıyla, sizlerin coşkusuyla Türkiye şimdi Cumhuriyeti'n ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' kılacak işlere imza atıyor. Bu memlekette akamete uğratılmış ne varsa AK Parti, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bir bir hayata geçiyor. Bu ülke, yıllar boyunca kendi otomobili olsun diye hayal kuruyordu. 'Almanların, Japonların, Korelilerin, Amerikalıların, İtalyanların, Fransızların otomobil markaları var, niçin bizim bir otomobil markamız yok?' diyordu. İşte sizin genel başkanınız, bizim liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu milleti hayalleriyle buluşturdu, devrin otomobilini yollara çıkardı.

Bu ülke havacılıkta kendi ürünlerini, kendi sistemlerini kurmayı arzu ediyordu. Şimdi bütün dünya Türkiye'nin İHA'larını konuşuyor. İHA'lar, yani; İnsansız Hava Araçları. Biz on beş, yirmi yıl önce İHA denildiğinde insansız hava aracını aklımıza getirmiyorduk. O yıllarda Türkiye başkalarının ürettiği İHA'ları kullanıyordu, İsrail'in ürettiği İHA'larla terörle mücadele etmeye çalışıyorduk. Ama şimdi Türkiye bu alanda açık ara dünya lideri oldu. Havacılıkta, akamete uğratılmış, kesintiye uğratılmış başarı hikayesini yeniden liderimizin eliyle, onun öncülüğünde gerçeğe dönüştürdük."

- "Türk gençliğinin, önündeki engelleri bir bir kaldırmaya devam edeceğiz"

Bakan Kacır, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ gibi isimlerin attığı adımları, başlattığı işleri şimdi Türk milletinin öz evlatlarının, Türk milletinin asil evlatlarının, alın ve akıl teriyle, bir bir gerçeğe dönüştürdüğünü dile getirerek, "BAYRAKTAR'la, ANKA'yla, AKINCI'yla, AKSUNGUR'la, HÜRKUŞ'la HÜRJET'le, ATAK'la, GÖKBEY'le, KAAN'la, KIZILELMA'yla Türk gençliği destan yazıyor. İşte bizim gençliğimiz böyle gençlik." diye konuştu.

Türk gençliğinin ülke için önemine, yaptığı çalışmalara dikkati çeken Kacır, söz konusu projelere gencecik insanların öncülük ettiğini anlattı.

"Biz bu topraklarda petrol vardı da biz mi içtik?' denilen günlerden Gabar'da terörü temizleyip günde 70 bin varil petrol çıkardığımız günlere AK Parti iktidarlarıyla geldik." diyen Kacır, şunları söyledi:

"Ama daha yapacak çok işimiz var. Sizlerle birlikte başaracak, gerçeğe dönüştürecek nice hayalimiz var. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Yeter ki sizler enerjinizden, aşkınızdan, heyecanınızdan, coşkunuzdan hiçbir şey kaybetmeyin. Bizler her zaman Türk gençliğinin, önündeki engelleri bir bir kaldırmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Çelik Kubbe projesini Türk gençliğiyle birlikte gerçekleştireceğiz Türkiye'nin gök kubbesini, hava savunma sistemleriyle donatacağız.

Roketlerimizin menzilini çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. Daha hızlı roketler üreteceğiz. Bütün bunları şunun için yapacağız; hiçbir kendini bilmez, hiçbir zalim, aklının ucundan bile Türk milletinin kılına dahi zarar vermeyi geçirecek cesareti asla bulamayacak. Bunları AK Parti yapabilir, bunları Recep Tayyip Erdoğan yapabilir çünkü biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımıyoruz. Bizi zalimin kuvveti bağlamaz, biz mazluma kimlik sormayız. Her daim adalet ve merhametle taşıdığımız medeniyet değerlerini en yükseğe çıkarmak için gayret göstereceğiz."

- "AK Parti gençleri tribünden sahaya indiren partidir"

Kendisinin gençliği, öğrenciliği ve AK Parti teşkilatına girişi ile ilgili günler hakkında gençlere bilgi veren Kacır, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

Kacır, "AK Parti gençleri tribünden sahaya indiren partidir. Hayata geçirdiğimiz bütün ilk'ler sizin elinizle çok daha yükseklere çıkacak. Biz her daim sizin önünüzdeki engelleri bir bir kaldırmaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türk gençliğinin, TEKNOFEST kuşağının önünü açmaya devam edeceğiz." dedi.

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