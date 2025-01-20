Sivas'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama var

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Sivas sallandı, gece yarısı meydana gelen deprem yürekleri ağza getirdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı.

SİVAS'TA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Sivas'ta deprem oldu. Saat 04:31 sularında meydana gelen Gürün merkezli depremin büyüklüğü 3,2 olarak duyuruldu. Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedildi. İnsanlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

EGE'DE DEPREM

Ege Denizi'nde gece saat 01:38 sularında 3,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. İzmir Karaburun merkezli sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak duyuruldu.

DEPREM BÖLGESİ BEŞİK GİBİ

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Adıyaman, Adana, Malatya ve Hatay'da gece boyu artçı sarsıntılar oldu. Bölge halkı diken üstünde sabahladı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.