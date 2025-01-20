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Belediyedeki yolsuzluğa düzenleme: İhale yasasına 'istisna' ayarı

Mevcut Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnalar azaltılacak. İhale mevzuatı; istismara neden olan istisnalardan, doğrudan teminlerden ve hizmet alım şartlarından arındırılacak. Özellikle belediyelerin 'acil durum' kılıfıyla yaptıkları ihaleler üzerinden haksız kazanç sağlamasının önüne geçilecek maddeler getirilecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 07:36, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 07:39
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Belediyedeki yolsuzluğa düzenleme: İhale yasasına 'istisna' ayarı

Ekonomi yönetimi, kamu ihale mevzuatında değişikliğe gidecek. Kamu İhale Yasası'nda başta 'acil durumlar' olmak üzere tüm kamu alımlarında uygulanan istisna kriterleri ve alım şartları yeniden düzenlenecek. Olağanüstü hallerde ve doğal afet durumlarında yapılan kamu alımları için uygulanan istisnalardan kaynaklı sorunlar çözülecek.

İhale Kanunu'nda ekleriyle birlikte 32 maddeye ulaşan istisnalar sadeleştirilecek. İhale mevzuatı istismar getiren istisnalardan, doğrudan teminlerden ve hizmet alım şartlarından arındırılacak. Böylece alım sözleşmelerinde acil durum istisnaların gereksiz şekilde esnetilmesi engellenecek. İhtiyaç olmadığı halede yapılan her türlü alım gereklilik kıstasına bağlanacak.

'İSTİSNA' HALİ İSTİSMAR EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında acil durum gerektiren kamu alımlarına da mercek tuttu. Kamu alımlarında; deprem, sel, yangın gibi doğal afet kaynaklı hallerde uygulanan istisnaların istismar edildiği gözlendi.

GEREKLİLİK KISTASI ŞARTI

Teklifle, dışarından hizmet alımı gerektiren durumlarda gereği olmayan ya da gereğinden fazla alımla sonuçlanan ihaleler üzerinden haksız kazanç elde edilmesi gibi durumlarda yeni düzenlemede netleşecek. Olağanüstü hallerde, afet durumlarında, acil durumlarda yapılan alımların gerekçeleri ve çerçevesi netleştirilecek. Usul dışı bir alımın istisnaya tabi olmasının önüne geçilecek. Başta yerel yönetimler (belediyeler) olmak üzere kamu alımı yapan tüm kuruluşların ihaleleri şeffaflaştırılacak.

DÜZENLEME NİSAN AYINDA

Nisan ayında Meclis gündemine alınması öngörülen düzenlemeyle, kamu alımları yoluyla yerli ürünler ve teknoloji transferi desteklenmesi sağlanacak. Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak. Yeni mevzuat dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecek. Sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecek. Kamu alımlarının detaylı analiz ve yönetiminin yapılabilmesi amacıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikalarına da imkan sağlayacak e-Tedarik Sistemi hayata geçirilecek.

Şeffaflık esas alınacak

  • Kamu ihale mevzuatında yapılacak değişiklikle alım süreçleri şeffaflaştırılacak. Bu sayede son dönemlere internet üzerinde yapılan ve canlı yayınlanan ihale süreçleri de tek elden denetlenecek. Denetim süreçlerinde merkezileşmesi ve şeffaflaşmasının bir diğer getirisiyse yapılan kamu alımlarının ne ölçüde gerekli olduğu ve tasarruf tedbirlerine hangi çerçevede bağlı kalınarak yapıldığının tespitini kolaylaştırması olacak. İhale mevzuatında çok sayıda istisnanın getirdiği sorunlar ve istismarlar da şeffaflaşma sonucunda ortadan kalkacak.

Uğur Duyan

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