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Akkuyu 7.5 milyar dolar yerli katkı sağladı

Türkiye'yi nükleer enerji ligine sokan Akkuyu'da ilk reaktörün üretime başlaması için geri sayım sürüyor. Sağlayacağı enerji katkısının yanısıra Akkuyu, yerlilik oranını da hızla artırıyor. 2024 yılı sonu itibarıyla yerlilik oranı yüzde 56'ya ulaşan Akkuyu, 7,5 milyar dolarlık ekonomik katkı sağladı. 2028'e kadar bu katkının 10 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 07:41, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 07:42
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Akkuyu 7.5 milyar dolar yerli katkı sağladı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) ilk reaktörün deneme üretimine alınması için hazırlıklar hızla devam ederken, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki yerlileştirme oranı da her geçen gün artıyor. 2024 yılı sonu itibarıyla, yalnızca mal ve hizmetler dikkate alındığında Akkuyu NGS'de yüzde 56'lık bir yerlileştirme oranına ulaşılmış durumda. Bu, yaklaşık 7,5 milyar dolarlık bir yerli katkıyı da beraberinde getiriyor. 2028 yılı sonuna kadar, santrale sağlanan yerli katkının 10 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Bu süreçle birlikte Türkiye, nükleer enerji üretiminde daha fazla yerli malzeme ve iş gücü kullanarak, santral inşaatlarının finansal yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

NÜKLEERİ İHRAÇ EDECEĞİZ

Akkuyu NGS'nin tamamlanmasının ardından, Türkiye'nin nükleer enerji hamlesi devam edecek. Sinop ve Trakya bölgelerinde yeni nükleer santral projeleri hayata geçirilecek. Bu projeler, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda nükleer enerji alanındaki yerlilik oranının da yüzde 80'lerin üzerine çıkmasına olanak tanıyacak. 2053 yılına kadar ise Türkiye, nükleer enerjinin her alanında kendi kendine yeterli hale gelmeyi ve nükleer teknolojiyi ihraç eder seviyeye ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda hem Sinop hem de Kırklareli'nde yapımı planlanan yeni nükleer santral için daha kapsamlı bir yol izleniyor.

İLK DENEME BU YIL

Akkuyu NGS'nin inşaatında önemli ilerlemeler kaydedilmeye devam ediliyor. 2025 yılı içinde, santralin ilk reaktöründe deneme üretimine başlanması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin ısı montaj uzmanları, 3. güç ünitesinin reaktör basınç kabını tasarım konumuna yerleştirdiler. Aynı zamanda, 2'nci güç ünitesi için ilk parti taze nükleer yakıt da sahaya teslim edilmiş durumda. Reaktör basınç kabı montajının tamamlanmasının ardından, Akkuyu Nükleer AŞ tarafından yapılan denetimlerin yanı sıra, bağımsız denetim kuruluşları Türk Loydu ve Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) uzmanlarından oluşan bir komisyon, reaktör kabı montaj kalitesinin denetimini gerçekleştirdi.

Uluslararası güvenlik standartlarında

  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki tüm çalışmalar, uluslararası nükleer güvenlik gerekliliklerine uygun gerçekleştiriliyor. 2024 yılının son günlerinde, Akkuyu NGS sahasına ulaşan 2'nci ünite için üretilen nükleer yakıt demetleri, uluslararası güvenlik standartlarına uygun taze yakıt depolama tesisine yerleştirildi. Bu, santralin güvenlik ve verimlilik açısından kritik önemdeki adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

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